Cisl contro Asl area vasta "Si favoriscono i privati"

No all’aslona e al modello Cisanello, e no a una sanità in mano ai privati. Due no che la Cisl Toscana Nord Apuane ha ribadito nel corso della quattordicesima ‘Giornata dell’iscritto’ dedicata al tema della sanità, che si è svolta nei giorni scorsi nella sala Marmoteca della Imm e ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso. La giornata di approfondimento intitolata ‘La salute è un bene prezioso ‘ha visto la partecipazione di Emilio Didonè (segretario generale pensionati Cisl Fnp), Maurizio Petriccioli (segretario generale nazionale Cisl), Ciro Recce (segretario generale Usr Toscana), Massimo Bani (segretario generale Ust Toscana Nord), Andrea Figaia (segretario generale aggiunto), Alessandra Biagini (segretaria confederale Ust Toscana Nord), Andrea Giannecchini segretario generale Fnp Cisl Toscana Nord. "La scelta di creare l’aslone di area vasta ha generato come conseguenza una elefantiasi burocratica di stampo amministrativo in evidente contrasto e in antitesi con la richiesta continua pressante ed urgente di una sanità di prossimità nei territori e negli ospedali – ha detto Andrea Figaia –. Anche le aziende ospedaliere universitarie (pur valide e con delle realtà di eccellenza) soffrono il modello aziendalista (si vedano le spese da Governo in esecuzione a Cisanello). Questi modelli sanitari di area vasta si gonfiano e giganteggiano, ma perdono di vista le città, le aggregazioni urbane minori, le valli e le aree montane". Ma le critiche del sindacato sono arrivate anche per quanto riguarda le scelte politiche regionali in ambito sanitario.

"La politica non si mette d’accordo nemmeno per le sinergie di base previste per la costituzione delle società della salute – ha aggiunto Figaia – e in mancanza di medici e personale sanitario si ricorre alle esternalizzazioni. Il tanto decantato servizio sanitario toscano vive ormai da tempo in simbiosi con forme di privatizzazione ed esternalizzazione, più o meno reversibili, di sue parti. Parti importanti del sistema sanitario vengono esternalizzati. Non varrebbe la pena investire direttamente e con personale pubblico dedicato invece che delegare al privato una delle funzioni pubbliche più essenziali?". "Il Pnrr in questo contesto rappresenterebbe una vera panacea – ha concluso Figaia – inserendo risorse fresche da investire nei settori più bisognosi, almeno in teoria. In realtà la mancanza delle risorse dedicate del cosiddetto Mes ha portato ad un investimento Pnrr pari solo a 14 miliardi di euro (su un totale di circa 200) delle risorse totali in Italia, e anche ad una produzione seriale di progetti sociosanitari che se non inutili appaiono ripetuti e di impatto limitato in tutte le zone distretto, oppure di supporto ad azioni nel sociale già presenti che non rappresentano un elemento di novità".