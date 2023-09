Cisa, tre viadotti si rifanno il look Il piano dei lavori per l’adeguamento

A 54 anni di età l’Autocisa si rifà il look investendo circa 100 milioni di euro nel corso di quest’anno e ulteriori 120 nel 2024. Tra gli interventi programmati la demolizione completa di tre viadotti e l’adeguamento alle norme tecniche di altri ponti ed importanti interventi di contrasto al dissesto idrogeologico.

A ottobre prenderanno il via i lavori per la demolizione e ricostruzione dei viadotti Civasola, Volpara e Gravagna. Tutti i lavori saranno eseguiti in un unico scambio di carreggiata, in prossimità del valico. I primi due viadotti saranno ultimati prima della Pasqua 2024. La prima fase aveva interessato la carreggiata sud ed è stata ultimata la scorsa primavera, mentre il secondo tempo interesserà la carreggiata nord (direzione Parma). Sul viadotto Gravagna i lavori proseguiranno anche durante la stagione estiva del 2024, durante la quale sarà prevista una gestione dinamica delle corsie aperte al traffico, rendendo disponibili due corsie per la direzione di traffico prevalente.

Con l’avvio dei lavori di adeguamento alle norme tecniche delle costruzioni del viadotto Gravagna (600 metri) per cui si faranno demolizione e ricostruzione dell’impalcato sono state programmate dal 4 settembre chiusure notturne del tratto fra Pontremoli e Berceto. Nel periodo invernale anche l’adeguamento alle norme tecniche, attraverso lavori di rinforzo strutturale, dei viadotti Binaghetto e Rivi Freddi in direzione La Spezia e dei viadotti Campedello e Roccaprebalza, in direzione La Spezia, con unica deviazione di carreggiata tra i caselli di Borgotaro e Berceto. Proseguiranno anche i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza. Da novembre i lavori di risanamento acustico a Citerna, tra il casello di Borgotaro e Fornovo, e l’adeguamento del viadotto di svincolo di Parma Ovest, con chiusura di corsia in direzione Parma e deviazione di carreggiata in direzione La Spezia. Intanto sono in corso i lavori di ampliamento con l’installazione delle barriere acustiche allo svincolo tra l’A15 e l’A12 a Santo Stefano Magra in direzione Versilia. L’opera ultimata consente di raddoppiare le corsie. In inverno invece è prevista la realizzazione del nuovo cavalcavia in acciaio, gemello di quello già varato. Tra gli altri lavori in corso interventi di ammodernamento delle barriere di sicurezza nel tratto tra Aulla e Pontremoli e in corrispondenza del casello di Fornovo. L’importante piano di ammodernamento della tratta da parte della concessionaria Salt è finalizzato a migliorare percorribilità e sicurezza.

Natalino Benacci