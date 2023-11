Cisa, il monte continua a franare. Slitta il senso unico alternato. Sos di Valettini: "Situazione grave"

di Michela Carlotti

Slitta l’autorizzazione per il senso unico alternato sulla SS62 statale della Cisa, interessata dalla frana caduta nella notte tra sabato e domenica sul tratto stradale delle Lame. Preoccupa il persistere di micro cadute di detriti dalla sommità del monte a conferma della perdurante instabilità del versante. Si prefigura una situazione di dissesto più complessa del previsto, almeno da un punto di vista tecnico. "Purtroppo - commenta il sindaco Roberto Valettini - ancora nessun senso unico alternato: la situazione a monte della frana è piuttosto delicata".

Il cantiere Anas è attivo da lunedì con tecnici, operai e mezzi ma non si intravvedono ancora le condizioni per una riapertura in sicurezza della carreggiata. "È atteso per domani (oggi, ndr) l’arrivo di un geologo di Anas - spiega Valettini - per la valutazione dell’entità dell’intervento che, giocoforza, dev’essere radicale e non provvisorio. La messa in sicurezza sul colle del monte si presenta più complessa rispetto a quello che si vede a valle".

Il fattore meteo, inoltre, resta determinante sull’andamento dei lavori. E mentre prosegue l’interazione incessante tra Comune di Aulla ed Anas, automobilisti e pendolari sono quotidianamente provati delle lunghe code che si formano soprattutto in entrata del casello autostradale di Aulla. Del disagio, il sindaco Valettini ha interessato il gestore delle autostrade Salt, a cui ha fin da subito chiesto la gratuità del pedaggio per i residenti. Ma il casello autostradale di Aulla non è un tema esclusivamente aullese poiché serve tutta la Lunigiana bassa e orientale. Oltre ad Aulla, si sa, l’unico altro casello autostradale del comprensorio è quello di Pontremoli.

Da qui è partito l’appello di Valettini ai colleghi sindaci: "La situazione di blocco della strada statale 62 della Cisa nelle Lame pare doversi prolungare e l’autostrada è intasata in maniera crescente. Chiedo ai colleghi, soprattutto della bassa Lunigiana, di fare fronte comune verso Salt per un pedaggio gratuito dei residenti nella zona e verso Anas per la risoluzione più celere possibile del problema". Nelle intenzioni di Valettini, il tema dovrà essere oggetto di discussione in sede di giunta dell’Unione dei Comuni della Lunigiana ed aggiunge: "Devo dire che anche stamani (ieri per chi legge) sono stati i sindaci a chiamarmi e quindi in termini di cortesia e correttezza non posso dire nulla. In termini di efficacia dell’azione, se insieme firmeremo un documento o comunque riusciremo appunto a far fronte comune, sarebbe una cosa utile gradita per le nostre comunità".

Sentito il Presidente dell’Ucml, Gianluigi Giannetti: "Tutti i sindaci hanno dato la loro disponibilità e già domani (oggi) la richiesta di Valettini sarà all’ordine del giorno della giunta dell’Unione. Approveremo un documento all’unanimità in cui verranno chieste le due cose: ad Anas di assicurare interventi celeri per la risoluzione della criticità sulla SS62 e a Salt per ottenere la gratuità dell’autostrada per tutto il tempo necessario ai lavori".