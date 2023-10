Circo e teatro Tempo di ’Autunno nelle foglie’

Si alza il sipario su “Autunno nelle Foglie”, una rassegna di spettacoli e laboratori che spazia dal circo contemporaneo al teatro di strada in scena dal 27 ottobre al 1° novembre a Bigliolo, frazione di Aulla immersa nel verde a 15 minuti dal casello autostradale. E’ un progetto di Teatro nelle Foglie, con il patrocinio del Comune di Aulla e il sostegno di Ministero della cultura e di Regione Toscana, che porta in Lunigiana spettacoli di alto livello. Teatro nelle Foglie è una cooperativa di artisti di respiro internazionale. Una fucina artistica che si dedica al circo contemporaneo e al teatro fisico, creando spettacoli che uniscono la destrezza del circo alla poesia del teatro.

L’iniziativa “Autunno nelle Foglie” nasce dal desiderio degli artisti Marta, Elena e Nicolas, nati rispettivamente a Genova, Pordenone e Buenos Aires, ma che hanno scelto la Lunigiana come dimora, di portare a casa per un breve periodo gli spettacoli coi quali durante l’anno girano l’Italia e l’Europa. Il loro teatro itinerante è già montato da qualche giorno su un bel prato vicino al fiume, in una location perfetta per passare una giornata fuori porta. Il bosco per una passeggiata, il prato per un pic-nic al sole, il fiume poco lontano e nel tendone da circo riscaldato spettacoli e attività.

Il format è già stato provato in aprile con successo, con la manifestazione “Primavera nelle Foglie” che ha portato a Bigliolo spettatori da Toscana e Liguria, registrando un ottimo numero di presenze. La rassegna autunnale inizia venerdì 27 con una serata a ingresso gratuito. Alle ore 20 andrà in scena Vicks di Officine Tok di Monzone e alle 21 ci sarà il concerto del Suonificio Popolare Apuano per scatenarsi e ballare ammirando anche performance circensi. Ma prima, dalle 18.30 ci sarà un ricco apericena con prodotti di qualità. Vicks è una fotografia sognante e amara di cosa sia vivere in un piccolo paese in cui la protagonista si interroga sulle forze e le debolezze di una comunità, proponendo al pubblico una riflessione semplice: è meglio andare o restare? Sabato 28 si arricchisce di attività eterogenee. Il pomeriggio è rivolto alle famiglie: sul prato ci saranno i giochi di legno di una volta a cura di “Un mare di Giochi“ e dalle 14.45 alle 15.45 il laboratorio di circo in famiglia, un’occasione unica per i genitori per giocare con i propri figli in un modo diverso dal solito, imparando e divertendosi insieme. Alle 16 andrà in scena “La dolce follia“, spettacolo di teatro circo dal sapore felliniano ad alto tasso di comicità, e a seguire ci sarà la merenda per i più piccoli e l’apericena per i grandi, aspettando lo spettacolo serale: Zona Franca, della compagnia Teatro C’art da Castelfiorentino. Franca è la protagonista dello spettacolo. Grazie al suo sguardo autentico e profondo, attraverso gags e racconti esilaranti, esprimendosi con il lirismo magico della semplicità, Franca racconta "storie di ordinaria follia" giocando con il divertimento e il dramma di viviere.