“Cirano deve morire“, rilettura in chiave rap del super classico

La rassegna teatrale “Contemporaneamente Massa“ prosegue con lo spettacolo in calendario venerdì – inizio alle 21 – al Teatro Guglielmi. Qui sarà messa in scena la pièce intitolata “Cirano deve morire“, uno spettacolo risultato vincitore del Bando Biennale College indetto dalla Biennale Teatro di Venezia 2018.

L’opera “Cirano deve morire“ è una riscrittura per tre voci del Cyrano di Bergerac di Edmond Rostand. Si tratta di uno spettacolo-concerto con testi e musiche originali dal vivo, in bilico tra musical e dj set, costumi d’epoca e luci strobo, che trasforma la poesia di fine ’800 in potenti versi rap.

Un mare in tempesta di rime taglienti e ritmo indiavolato affrontano in modo implacabile il tema della finzione attraverso il racconto di inganni e di morte, di fedeltà agli altri e di tradimento di sé stessi, di parole che seducono e di silenzi che uccidono. Una straordinaria storia di amore e di amicizia, uno dei più famosi “triangoli” del teatro moderno: la storia di due amici e di una donna di cui entrambi si innamorano.

Uno spettacolo sui generis e di grande impatto, che si offre di presentare al pubblico il perfetto bilanciamento il teatro tra classico e quello contemporaneo, ricetta necessaria per riuscire a ’prendere’ e conquistare spettatori di differenti fasce d’età, i quali sono tutti in grado allo stesso modo di percepire “Cirano deve morire“ nelle proprie corde.

I biglietti sono acquistabili durante gli ordinari giorni di apertura della biglietteria del Teatro Guglielmi, aperta un giorno prima dello spettacolo (ore 9-12.30 e ore 15.30-19) e nel giorno di spettacolo (ore 9-12.30 e ore 18-21). Info al numero 0585 811973 e sul sito del Guglielmi all’indirizzo www.teatroguglielmi.it.