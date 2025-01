Cinque tecnici in ingegneria. Possibilità in tutta la Toscana

La Regione ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 5 tecnici e a laureati in ingegneria o architettura a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore tecnico. Saranno così distribuiti nelle varie sedi: 2 posti a Firenze; 1 posto a Grosseto; 1 posto a Lucca; 1 posto a Pisa. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione l’ordine di preferenza delle sedi di lavoro. In caso di mancata o incompleta indicazione, l’Amministrazione assegnerà i vincitori alle sedi di lavoro sulla base delle proprie esigenze. Per partecipare bisogna avere il diploma di tecnico delle costruzioni, geometra o perito industriale oppure laurea in ingegneria o architettura, così come titoli equipollenti in termini di legge (si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso). La selezione si espleta mediante due prove d’esame: una prova scritta e una orale. I candidati devono inoltrare la domanda entro il 6 febbraio con inPA.