"Cinque Stelle al Merito del Lavoro: 79 Nuovi Maestri in Toscana"

Cerimonia più sobria del solito ma ugualmente suggestiva, per la consegna delle nuove cinque stelle al merito del lavoro della provincia di Massa-Carrara che, come tradizione, si è tenuta nel salone dei Cinquecento di palazzo Vecchio a Firenze, in concomitanza con il centenario della federazione dei Maestri del lavoro. Sono mille in Italia e 79 in Toscana (di cui 27 donne) i nuovi Maestri del 2023. Questi i nomi dei cinque della nostra provincia: Riccarda Coppelli (Carrara, 33 anni nel Caf di Cna), Oreste Frediani (Licciana Nardi, 41 anni di servizio in Italferr, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato), Claudio Giannoni (Carrara, 41 anni in cantiere, prima Nca poi The Italian Sea Group), Giuseppe Mussi (Carrara, 34 anni in Anfaas), Marco Tonelli (Carrara, 36 anni con la Cooperativa Cavatori Lorano), accompagnati dal prefetto Guido Aprea, dalla sindaca Serena Arrighi e dal console provinciale Erberto Galeotti. Alla cerimonia sono intervenuti Eugenio Giani (governatore della Toscana), Alessia Bettini (vicesindaca di Firenze), Alberto Taiti (vice console regionale dei Maestri), Fiorenza Ciullini (presidente di Anla, associazione lavoratori anziani d’azienda della Toscana, Piero Neri (Cavalieri del Lavoro), Giovanni De Paolis (ispettorato regionale del lavoro), Eugenio Di Agosta (gabinetto di Prefettura). Nei discorsi delle autorità è stata sottolineata l’importanza della stella che rappresenta l’espressione più alta dei valori del lavoro, elemento fondamentale che ha ispirato i padri costituenti, che dà dignità alla persona, che la realizza. Una stella che si conquista dopo una severa selezione per riconosciute doti di perizia, laboriosità e condotta morale; non un punto di arrivo ma di partenza. E non si poteva non parlare di lavoro nero, di sfruttamento, di infortuni e morti sul lavoro. Venerdì 8 dicembre invece, sarà celebrata la 33esima "Giornata provinciale dei maestri del lavoro" all’Ala Bianca di Ameglia, sul tema "Un nuovo umanesimo del lavoro", per ricordare i maestri che non ci sono più e per il tradizionale scambio degli auguri. "I maestri proseguono, istituzionalmente e storicamente, finalità socioculturali, operando nel mondo della scuola per richiamare l’attenzione sulla centralità della persona - scrive il consolato in una nota – per questo è necessaria una riflessione generale sulla direzione futura del lavoro e sull’importanza di bilanciare il progresso tecnologico con un approccio etico e umanistico perché il lavoro non è solo una fonte di reddito, ma svolge un ruolo fondamentale nella struttura della società e nelle relazioni interpersonali". Per i maestri è necessaria un’attenzione particolare alle prospettive occupazionali dei giovani, in un mondo del lavoro in rapida evoluzione.

