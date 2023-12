"Cinque Maestri del Lavoro di Massa Carrara insigniti della Stella al Merito"

Riceveranno la stella al merito del lavoro, oggi, nel salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze, i nuovi cinque maestri del lavoro di Massa Carrara, nella cerimonia che riguarderà tutti i nuovi 79 maestri della Toscana. Nel corso della cerimonia, interverranno il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Eugenio Giani, il direttore dell’Ispettorato d’Area metropolitana del lavoro di Firenze, Giovanni De Paulis, il vice console regionale della Federazione Maestri del Lavoro, Alberto Taiti, il presidente del Gruppo Toscano Cavalieri del Lavoro, Piero Neri e il presidente regionale dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, Fiorenza Ciullini. Come da tradizione, i nuovi insigniti hanno già ricevuto il decreto lo scorso primo maggio, ma in tutta Italia la consueta cerimonia è stata posticipata a dicembre per coincidere con il centenario della nascita della stella al merito del lavoro (la cerimonia nazionale si tiene sempre oggi al Quirinale), riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno 50 anni di età e 25 di servizio, che sul posto di lavoro si sono distinti per laboriosità, perizia professionale e condotta morale, al punto da diventare anche esempio per i colleghi e soprattutto per i giovani.

I nuovi cinque maestri sono Riccarda Coppelli (Carrara, 33 anni nel Caf della Cna), Oreste Frediani (Licciana Nardi, 41 anni di servizio in Italferr, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato), Claudio Giannoni (Carrara, 41 anni in cantiere, prima a Nca poi The Italian Sea Group), Giuseppe Mussi (Carrara, 34 anni nell’Anfaas), Marco Tonelli (Carrara, 36 anni con la Cooperativa Cavatori Lorano). I nuovi maestri sono già stati ricevuti a Palazzo Ducale di Massa dal prefetto Guido Aprea, e presentati con un breve curriculum nel tradizionale appuntamento con il consolato provinciale dei maestri del lavoro rappresentato dal console Erberto Galeotti, il vice Bruno Farina, il vicepresidente nazionale per il centro Italia Gino Piccini, il segretario Carlo Ghironi.

"Nata nel 1898, concretizzata con regio decreto nel 1923 e ripresa nel 1953 con decreto del presidente della Repubblica, la Federazione dei maestri del lavoro è una grande realtà – scrive il consolato in una nota – e la giornata rappresenterà sicuramente un momento di grande importanza per gli insigniti, per le loro famiglie e per la comunità in generale. Sarà un’occasione per riflettere sul passato, celebrare il presente e ispirare le future generazioni a seguire l’esempio di eccellenza nel mondo del lavoro". Con i nuovi cinque maestri di quest’anno, salgono a 221 gli insigniti della provincia di Massa Carrara dalla nascita del locale consolato.

Maurizio Munda