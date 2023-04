Cinque liste per Guidi "Turismo, cultura e famiglia Serve una città accogliente, a misura dei nostri ragazzi"

Cinque liste e 132 nomi di aspiranti consiglieri per Marco Guidi. Ieri mattina la presentazione al bar Bollicine in piazza Garibaldi, "luogo scelto in quanto oggetto di uno dei miei primi interventi di restyling – ha detto Guidi – Una piazza nuova, viva, dove fare iniziative impossibili prima del 2018. E a completare il tutto, poco più in là, dove adesso c’è la ’pensilina’, sorgerà un info point. Nell’ottica di rendere più appetibile e ricettiva Massa non solo per chi ci vive ma anche per i turisti. Che dobbiamo portare in centro, partendo dal litorale valorizzando in sinergia Marina".

Guidi mette i giovani al centro, "le nostre liste ne sono piene – ha aggiunto – Dobbiamo trasformare la città e renderla a misura di giovani, che non devono scappare ma essere messi in condizione di sfruttare le opportunità di crescere e radicarsi qui – ha aggiunto – Ad esempio, il nostro campione di atletica, Ceccarelli, prima era costretto ad andare fino a Pietrasanta per allenarsi...". Le cinque liste – Fratelli d’Italia, Marco Guidi sindaco, Massa Futura, Noi moderati e Nuovo Psi – "sono fatte di persone che hanno scelto di investire non su di me ma sulla città e la sua trasformazione. Hanno omogeneità politica, ruotano attorno a valori comuni sia le compagini di centrodestra che quelle civiche. Non abbiamo imbarcato ’quelli di prima’ come ha fatto il Pd e chi ha scelto di usare l’ex sindaco per tornare a comandare". "Girano sondaggi assurdi – ha detto l’onorevole di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese – Il vero sondaggio è questa piazza, come i quartieri trascurati che frequentiamo". In prima fila alla presentazione delle cinque liste anche i genitori di Guidi: "Viva la mamma e viva il papà, che per sempre quelli saranno per noi. Non c’è un genitore 1 e un genitore 2", ha precisato rima di passare in rassegna i punti cardine del programma tra cui la cultura: "Palazzo Ducale vince a mani basse sul Palazzo Blu di Pisa, via togliere le impalcature e gli uffici". E ha chiuso: "Vedremo se la presidente Meloni riuscirà a venire per il fine campagna. Senz’altro avremo la Santanché". Ieri pomeriggio a Villa Cuturi è stata presentata la lista di “Massa Futura”: "Abbiamo accettato questa sfida - ha detto Antonio Cofrancesco, durante l’incontro coordinato da Domenico Piedimonte - e sosteniamo Guidi, l’unico candidato di centro destra". Tra gli ospiti il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi, e quello di Pontremoli, Jacopo Ferri. La presentazione del Nuovo Psi si è invece svolta, sempre ieri pomeriggio, alle Stanze del teatro Guglielmi.