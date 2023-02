Cinque giorni con gli Amici di Elsa

L’associazione “Gli amici di Elsa Onlus“ propone 5 giornate in 5 città diverse della nostra provincia e non solo, che si svolgeranno ad aprile e maggio. Manuela Bondielli, per chi non lo sapesse, è da anni la presidentessa dell’Aamiel, associazione amici di Elsa, che prende il nome da sua figlia, affetta dalla nascita da una malattia rara, che sembrava non potesse lasciarle scampo. Invece Elsa, seguita e curata con amore, a giugno compirà 23 anni. Il gruppo è nato per dare sostegno e aiuto a bimbi e ragazzi disabili e alle famiglie. Tra i progetti lanciati da Manuela, un uragano di idee solidali, c’è l’apertura di un negozio a Sarzana che vende articoli da regalo e bomboniere. Ora una nuova idea, cinque città in cui organizzare una festa da non perdere, Si partirà da Massa, poi si andrà a Carrara, a Pontremoli, alla Spezia e infine a Sarzana. Gli eventi saranno seguiti in diretta da Radio Nostalgia. Ci saranno musica live, danza, sfilate di moda e giochi per bambini. Ogni giornata sarà premiata una persona che si è distinta nel volontariato, pur restando nell’ombra. Per l’organizzazione delle sfilate di moda, i negozianti delle 5 città possono partecipare e proporre capi di abbigliamento e accessori chiamando Manuela (3313256836) o Bertolla (3898850405).