Cinque assunzioni all’Unione dei Comuni

L’Unione dei Comuni assume. E’ stata appena indetta una selezione pubblica per l’assunzione di cinque operai agricolo-forestali a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di operaio specializzato di IV° livello, per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Le domande di ammissione alla selezione pubblica dovranno essere redatte esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma InPA, raggiungibile al seguente link https:www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sullo stesso portale. La domanda di ammissione alla procedura dovrà perentoriamente pervenire entro sabato 25 novembre alle 13. L’Unione di comuni si riserva di procedere alle assunzioni dei candidati risultati in posizione utile nella graduatoria finale di merito, soltanto dopo aver accertato, in base alla normativa vigente, il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e l’idoneità alla mansione di operaio idraulico-forestale e l’idoneità al servizio antincendi boschivi. Le mansioni cui saranno addetti i lavoratori assunti sono riconducibili a diverse tipologie, come sistemazioni e manutenzioni idraulico-forestale e idraulico-agraria, rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti, difesa dei suoli, valorizzazione ambientale, paesaggistica e verde urbano, interventi straordinari a seguito di calamità naturali e relativi alla lotta agli incendi boschivi. L’ambito lavorativo è rappresentato dal territorio sul quale l’Unione di Comuni Montana Lunigiana esercita le funzioni di forestazione. Il personale assunto verrà assegnato a uno dei centri di raccolta che si trovano nell’ambito del territorio amministrativo di competenza dell’Unione (intero territorio della provincia di Massa-Carrara) così come a tutt’oggi individuati dall’ente (Fivizzano-Posara, Aulla, Comano, Licciana Nardi, Massa e Pontremoli). Tutte le informazioni e la modulistica sono sul sito dell’Unione Comuni.