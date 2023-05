Cinque anni senza Piero Ravecca "Presto un’iniziativa in sua memoria"

Ricorre oggi il quinto anniversario della morte di Piero Ravecca, fondatore dell’associazione Macondo 3, onlus spezzina che operava con l’aiuto di tanti amici e volontari lunigianesi negli anni della guerra in Bosnia ed Erzegovina. Impegnata nella cooperazione internazionale per dare supporto agli orfani, l’associazione aveva stabilito un’importante collaborazione con le associazioni bosniache che ruotavano attorno al reparto di neuropsichiatria infantile di Tuzla diretto dalla dottoressa Irfanka Pasagic.

Ravecca aveva trascorso in Lunigiana i suoi ultimi anni, prima della morte nel 2018. "Piero è uno di quegli uomini che hanno saputo indicare la strada, dare una direzione: ostinato e caparbio, capace di lottare per ciò che pensava giusto, umile ma determinato. A noi, che siamo stati per un pò suoi compagni di viaggio, ha insegnato tanto e andandosene ha lasciato un vuoto grandissimo che solo il coraggio di continuare sulla strada che lui ci ha indicato può riempire almeno un pò" ricordano gli amici di Macondo 3.

Tra loro l’aullese Matteo Ratti che annuncia un prossimo evento dedicato a lui. "Sarà un’iniziativa per tenerlo vivo tra di noi parlando di ciò che faceva, della sua Bosnia che ancora oggi ha bisogno di una mano, per valorizzare la cultura della pace e gli ideali antifascisti. In allegria perché a Piero non è mai piaciuta la tristezza". Un’iniziativa culturale da abbinare a una sagra con prodotti a km zero, per celebrare la memoria di un uomo la cui vita è stata dedicata all’impegno sociale e civile, al Museo della Resistenza "che lui amava".

Michela Carlotti