Cinquanta olivi per “piantare il futuro” insieme agli studenti

Cinquanta nuovi alberi arricchiranno il verde di Aulla. ‘Piantiamo il futuro’ è il titolo della manifestazione di oggi promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Italiana Coltivatori. Gli alberi sono stati donati da Cia che, con il Comune, si farà promotrice nei confronti delle scuole del territorio, Alighieri e Gandhi, e di altre agenzie educative, della campagna dedicata al verde. Saranno coinvolti nell’iniziativa tutti gli ordini scolastici, dall’asilo alle medie, per offrire spunti di riflessione sull’importanza del patrimonio arboreo e sul contributo indispensabile che gli alberi danno al mantenimento della salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani e al benessere per la comunità. All’evento collaborano le Proloco di Aulla e Albiano e per la Parco della Brunella gli studenti dell’istituto Agrario Pacinotti Belmesseri faranno laboratori sulla conoscenza dell’ulivo per gli alunni delle scuole aullese. L’appuntamento è fissato alle 9,30 alle scuole di Albiano e alle 10,30 inizierà invece la festa nel parco della Brunella.