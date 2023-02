Cinquanta foto di Tano D’amico sulla forza femminile

‘La lotta delle donne’. Dal 4 marzo al 25 giungo il Carmi ospiterà la mostra fotografica di Tano D’Amico dedicata alle battaglie femminili dagli anni ‘70 fino ai primi anni duemila. Cinquanta scatti in bianco e nero e una installazione multimediale per raccontare la lotta delle donne dall’inizio degli anni Settanta fino ai primi anni Duemila attraverso l’obiettivo di un fotografo contemporaneo come Tano D’Amico. Inaugurerà sabato 4 marzo alle 17 al museo Carmi della Padula, a Carrara, la mostra ‘La lotta delle donne’ organizzata dal Comune e curata dalla associazione Archivi della Resistenza – Circolo Edoardo Bassignani di Fosdinovo che è il gestore del vicino Museo Audiovisivo della Resistenza, anch’esso partner del progetto. Il Carmi di via Fabbricotti è aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, dall’1 al 25 giugno dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 20.