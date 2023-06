Cinquale, rubinetto a secco

Domani mattina mancherà l’acqua potabile al Cinquale. Il gestore idrico Gaia, infatti, informa che, dalle ore 9 alle 12, e comunque fino al termine dei lavori, è previsto un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. Verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade del Cinquale nel comune di Montignoso: via Grillotti (nel tratto da via Croce a via Bregoscia), via della Silcia, via delle Cannicce, via del Bravin e via Foce Morta. Gli utenti interessati sono quasi 400. Alla conclusione dei lavori, e per alcune ore successive, si potranno verificare fenomeni transitori di torbidità dell’acqua. Gaia si scusa per i disagi.