Cinquale, nuovi libri in vetrina Il ’viaggio’ di Angela Fruzzetti

Arriva in piazza Maccari, a Cinquale,stasera alle ore 21, il romanzo ’Il viaggio dentro la tempesta’ (Helicon editore), ultima fatica letteraria della scrittrice e giornalista, Angela Maria Fruzzetti. Un romanzo ispirato a vicende femminili che attraversano il Novecento fino agli anni Duemila. Protagonista è Matilde Flores, una donna sarda di 90 anni, che decide di svuotare il suo pesante bagaglio confidandosi con Maria, la nipote sedicenne. La storia ha inizio con l’affondamento del caccia ’Il Lanciere’, nella battaglia della Sirte il 22 marzo 1942. Il suo amato sposo, Michele Congiu, tecnico navale, sospetta l’anomalia della nave tanto che Matilde riceve l’annuncio del disastro in quella che poi sarà veramente l’ultima lettera d’addio. La coppia ha una figlia, Antonietta, e Michele raccomanda a Matilde la massima attenzione verso la piccola. Egli le veglierà dal cielo: "Ricordati Matilde, il segreto della nave è nel fondo del mare, insieme al nostro romanzo d’amore". La vicenda riemerge nel 2006, nel 50° anniversario dell’affondamento dell’Andrea Doria: Matilde vive il dramma della sua bambina vittima di violenza e, per onore della famiglia e del marito, lascia l’isola. Matilde andrà a vivere ad Altagnana, nel cuore delle Apuane. Stringe amicizie con famiglie del luogo e non mancano ricordi legati alla guerra di Liberazione (strage di Guadine e di piazza San Rocco ad Antona).

L’iniziativa è inserita nel programma ’Chi legge è libero’, prima edizione di una serie di incontri per la presentazione di nuovi libri al Cinquale promossa dal Comune di Montignoso. Stasera dialogherà con la scrittrice Barbara Molinari con letture a cura dell’attrice Alessandra Berti accompagnata dalla chitarra del maestro Massimo Montaldi.