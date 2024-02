Cinquale, inaugurata la pista ciclabile nel nome di Marco Pantani

Cinquale di Montignoso,14 febbraio 2024 - Nel ventesimo anniversario dalla scomparsa di Marco Pantani, il Comune di Montignoso, in collaborazione con la locale Proloco “Mons. Igneus”, il G.C. Francesco Buffoni e la Fondazione Marco Pantani, ha deciso di intitolare la ciclabile che si estende lungo il lungomare da Cinquale a Forte dei Marmi al celebre campione di Cesenatico.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, il delegato allo sport Stefano Del Giudice, il dirigente dell’ufficio sport del Comune di Montignoso Nadia Belle, il comandante dei Vigili Urbani locali Mazzino Martinelli, Fabio Del Giudice, l’artefice del Trofeo Buffoni, il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti, con i consiglieri regionali Ferdinando Braconi e Samantha Cavaldonati, la presidentessa del comitato provinciale di Massa Carrara della FCI, Maria Pardini. In memoria di Marco, alla cerimonia hanno preso parte anche gli ex compagni di squadra Massimo Podenzana e Giuseppe di Fresco, che hanno voluto condividere alcuni bellissimi aneddoti che testimoniano la gentilezza di Marco Pantani. Il sindaco Gianni Lorenzetti ha voluto ringraziare le squadre di ciclismo locali, Team Stradella, Team Mobili Berti, Team Fabrimar e il Velo Club Carrara presenti quest’oggi per quanto fanno per il ciclismo.

