Cinghiale in strada si scontra con un’auto lungo la Provinciale

Viaggiare sulle nostre strade, sta divenendo sempre più rischioso a causa del potenziale pericolo causato dalla eccessiva proliferazione di animali selvatici, soprattutto ungulati – in primis cinghiali – che rappresentano un autentico flagello per gli automobilisti. Il rischio, sia per l’incolumità dei passeggeri che per la sorte dell’auto che si guida, è particolarmente elevato quando questi grossi e pesanti selvatici attraversano improvvisamente la sede stradale.

Ed è quanto è accaduto l’altra mattina all’alba a un uomo che, a bordo della propria utilitaria stava scendendo da Piana di Virgoletta, diretto a Villafranca. Improvvisamente, benché stesse guidando in un tratto di provinciale costellata da case abitate, un grosso cinghiale gli ha attraversato fulmineamente la strada: l’urto è stato inevitabile. L’autista fortunatamente è riuscito a evitare di finire fuori strada, mentre il cinghiale è morto sul colpo. Più tardi è stato rimosso dalle preposte autorità e l’auto è finita in officina per i gravi danni riportati alla carrozzeria. Roberto Oligeri