Cinema, da Berlino al Garibaldi Prima assoluta di ’Disco boy’

Da Berlino al Cinema Garibaldi. Stasera alle 21 nella sala di via Verdi, prima assoluta del film ’Disco boy’ del regista Giacomo Abruzzese, vincitore dell’Orso d’Argento come migliore fotografia alla Berlinale 2023. In collaborazione con il Circolo Arci Spazio Alber1ca, il film avrà un’unica proiezione. Disco Boy, l’occhio magico che vede oltre la realtà e dentro di essa. Due ragazzi fuggono dalla Bielorussia destinazione Francia, il sogno di un’altra vita che da clandestini rischia di portare a una nuova condizione di emarginazione. “Se fossi nato in Europa farei il danzatore” dice il Disco boy al compagno di battaglia, il loro leader. Fra i protagonisti di un cast internazionale anche Laetitia Ky, l’artista che di recente è stata ospite del circolo di piazza Alberica.