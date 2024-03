Cineforum con Cortellesi e Mastandrea

Si ride, assieme, al cineforum di Mulazzo. Per la rassegna ‘Comico italiano’ oggi in programma ‘Figli’, poi ‘Domani è un altro giorno’, in cartellone il 21 marzo. ‘Figli’, il film diretto da Giuseppe Bonito, racconta la storia di Nicola (Valerio Mastandrea) e Sara (Paola Cortellesi), una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di 6 anni e una vita che scorre senza intoppi. Ma quella che era iniziata come una dolce fiaba romantica si trasforma in un vero incubo con l’arrivo di Pietro, il secondo figlio della coppia. Per finire il 4 aprile ‘Reality’, un film del 2012 diretto da Matteo Garrone e ‘Habemus papam’ il 18 aprile. L’inizio della proiezione è fissato per le 21.