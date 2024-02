Cineforum al Malaspina “Smetto quando voglio“ per la rassegna comica

Si ride, assieme, al cineforum di Mulazzo. ‘Comico italiano’ è il titolo della rassegna che promuove il Comune di Mulazzo, in collaborazione con il Centro di studi storici Alessandro Malaspina A.P.S, nella suggestiva cornice del Museo Malaspina. Due volte al mese sarà proiettato un film, con ingresso gratuito. Prossimo appuntamento giovedì alle 21, all’Archivio Museo dei Malaspina, con il film ‘Smetto quando voglio’ di Sydney Sibilia. Nel pieno della recessione economica che colpisce i paesi più sviluppati nel 2007, dopo esser stato licenziato dall’università dove lavora, un ricercatore in neurobiologia che ha sviluppato un rivoluzionario algoritmo, recluta i suoi ex colleghi per produrre droga. Introduce la pellicola Luca Biagi. I due film di marzo saranno ‘Figli’, un film di Giuseppe Bonito, in programma il 7 marzo e ‘Domani è un altro giorno’, il cartellone il 21 marzo. Per finire il 4 aprile ‘Reality’, un film del 2012 diretto da Matteo Garrone e ‘Habemus papam’ il 18 aprile. L’inizio della proiezione è fissato per le 21.