"Ciel sereno, terra scura": Ristampa di un Libro Esaurito con Racconti Inediti

Un libro da tempo esaurito e quindi cercato anche sui mercatini dell’antiquariato, ha visto finalmente una ristampa approdata in questi giorni in libreria. Si tratta dI “Magia Religione e classi subalterne in Lunigiana“ di Riccardo Boggi, edito nel 1977, che l’autore ha deciso di ripresentare assieme a nove racconti inediti dedicati a personaggi del mondo contadino che hanno avuto a che fare con i riti della medicina popolare. Questa edizione ha ora un nuovo titolo: “Ciel sereno, terra scura – racconti di segnature, paure e un saggio ritrovato“. Sarà presentato oggi alle 16.30 alle stanze del teatro della Rosa alla presenza dell’autore, da Lucia Baracchini e Caterina Rapetti.

N.B.