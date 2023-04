Ciclone Schlein a sostegno di Ricci "Rilanciamo le periferie dimenticate"

Elly Schlein suona la carica per il candidato a sindaco Enzo Ricci. In una piazza Betti piena di folla, la segretaria nazionale del Pd fa il suo ingresso poco prima di cena. "Voglio ringraziare tanto Enzo: si è messo a disposizione con generosità per l’unità. Unità che è un valore importante se costruita su progetti, contenuti per le nostra comunità. Qua so che avete fatto questo sforzo, per una fatica ben spesa. Questo è l’ingrediente principale per scrivere le scelte politiche, perché si basano sull’ascolto. Questo dobbiamo fare, andando in tutti i quartieri, nelle case, nei luoghi di lavoro, della cultura e della socialità, per ridare speranza. Speranza per un’alternativa a questa amministrazione, che non si limiti a sostituire chi governi, ma un’alternativa per chi non e più stato ascoltato. Dopo la pandemia abbiamo nuove povertà: questa amministrazione ha dimostrato di non interessarsene. Per questo mettiamo al centro la lotta alle disuguaglianze, di tutti: aree montane, province, quartieri. Per ridare la centralità a un territorio che ha sofferto. Dobbiamo costruire condizioni per lavoro dignitoso, non povero. Condizioni che vivono i giovani. Non voglio più sentire un politico che prende in giro un giovane che esce tardi da casa. Con 900 euro al mese non paghi un affitto. Anche a Massa vogliamo rimettere al centro il diritto alla casa. Dobbiamo difendere il diritto alla salute, con un sistema sanitario nazionale che ancora non cura tutte e tutti. Da qui dobbiamo ripartire, per ricostruire fiducia nei confronti dell pd".

Ricci si è detto "Più carico delle altre volte. Il cielo si è aperto. Se è un presagio o meno non lo so, ma se i segni hanno senso, prendiamoli. Fino a oggi l’amministrazione è stata chiusa nel palazzo, sorda e chiusa come un caterpillar. Noi siamo diversi. Il politico non può essere solo amministratore. Il nostro ruolo è diverso, di indirizzo. Ringrazio Fabio, per la sua opera meritoria, e Cristiani. E poi il Pd: è la prima volta in tanti anni che un candidato del Pd fa la corsa per diventare sindaco. Questo non è scontato. Dobbiamo avere bisogno di guardare al futuro, ai nostri figli e nipoti e dare loro un futuro migliore".

La mattina ha visto la presentazione della lista dei Verdi Sinistra italiana in piazza Aranci. Opiste speciale il segretario nazionale Nicola Fratoianni: "Non basta dire: dobbiamo battere la destra. Però saremmo già un passo in avanti. Pensate al ponte sullo Strettto: 15 miliardi per farlo, nessuna copertura, quando in Sicilia ci impieghiamo ore a transitare in treno, con il pendolarismo che è una condanna.

Le politiche energetiche sembrano essere consegnate al passato. La transizione ecologica è una necessità. In un paese dove la povertà cresce se la prendono con i poveri, cancellando il reddito di cittadinanza. La precarietà c’è. Queste e altre scelte hanno umiliato la cultura e la storia del Paese. A Cutro, che è stata una strage, mettono in campo un decreto che restringe gli spazi, chiudendo all’emergenza. Senza dimenticare l’umiliazione costante alla memoria dello Stato, vi ricordo La Russa. Sconfiggere la destra non basta. Ma è già un buon inizio. Serve allora unità, condizione necessaria di cui tutti dobbiamo farci carico, necessaria per battere questa destra patriarcale e ultra liberista".

Durante la giornata c’è stato anche il confronto tra i candidati alla spiaggia libera La conca d’oro, davanti a piazza Bad Kissingen. Da ’500 sulla battigia’ gli aspiranti alla poltrona di sindaco hanno toccato temi come la stesura di un auspicato nuovo piano dell’arenile, la loro posizione circa eventuali bandi di gara delle concessioni demaniali marittime ma anche di gestione delle spiagge e molto altro.

Alfredo Marchetti