Ciclismo in lutto a Carrara per la morte di Lucio Merli

Ciclismo apuano in lutto per la morte, dopo breve malattia, di Lucio Claudio Merli (nella foto), figura di spicco delle due ruote e colonna portante del Velo Club di Bonascola. Classe 1938, Merli ha diviso le sue passioni sportive tra la Carrarese e il ciclismo. A fine anni ’60 è stato il fondatore dello Sport Club Pontecimato che più tardi si fonde con il Velo Club 1961, ma anche nella nuova società Merli, seppure figura schiva, è un punto di riferimento per tutti e del sodalizio rossonero è vicepresidente, consigliere, segretario amministrativo, sempre attivo nelle annuali presentazioni delle squadre, molto attivo nell’organizzare i trofei “Gianfranco Ginesi“ (per le categorie dei Giovanissimi), “Giancarlo Falorni“ (per Allievi del primo anno), “Giacomo Musetti“ (per Allievi del secondo anno), è tra i primi a diventare direttore di corsa.

Per molti decenni è anche vicino al Gruppo Sportivo Fossola, società ciclistica nata nel 1948 e chiusa nel 2002. Ma l’amore di Merli per il ciclismo ha portato anche alla pubblicazione di due volumi editi dalla Società Editrice Apuana (un terzo avrebbe dovuto essere presentato nei mesi scorsi, ma lo sarà a breve) sulla storia locale delle due ruote. “Il ciclismo a Carrara. Dai pionieri ai nostri giorni“ è del 2014, “Dall’Aubisque allo Stelvio. Graziano Battistini, il campione venuto dai monti“ è del 2021. Due volume frutto di scrupolose ricerche per raccontare gli anni d’oro del ciclismo carrarese, e le società che lo hanno fatto vivere.

Merli lascia la moglie Tina e il figlio David. I funerali si terranno oggi alle 16.30 nella chiesa della Madonna del Cavatore dove il feretro giungerà dall’obitorio di Carrara per poi proseguire per il cimitero di Turigliano.

