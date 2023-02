Cibo e colori. Dal ’bubble tea’ ai panini, il trionfo delle mille tonalità

Proseguono con successo Tirreno Ct e Balnearia in corso a Carrarafiere fino a domani. Tantissima affluenza di pubblico e stand studiati come veri e propri ristoranti, bar, pizzerie e gelaterie che hanno trasformato i padiglioni della fiera in un grande street food. Si può mangiare dall’aragosta alla pizza, passando per sfiziosi aperitivi, gelati e panini, fino a bere caffè artigianali in sofisticate location. Un evento che negli anni si si è imposto come punto di riferimento della Toscana e del centro nord, registrando milioni di visitatori.

Come raccontano gli stessi produttori presenti. Tra questi il re del bubble tea, una bevanda che sta spopolando tra i più giovani e gli amanti dello sfizioso. Parliamo di Claudio Gandolfo, colui che ha lanciato la moda del bubble tea in Italia e presidente del colosso ‘Bubble tea Italia, azienda veneziana che produce dieci tonnellate al giorno delle tipiche palline di sciroppo di frutta prodotte in più di quaranta gusti. Non solo: l’azienda che fa capo a Gandolfo produce anche tutti i macchinari necessari per preparare e mantenere il bubble tea.

"Siamo soddisfatti di questa vetrina – commenta Claudio Gandolfo – che riunisce tutti i nostri rivenditori della zona, con ottimi risultati. Ho iniziato ad importare il bubble tea dieci anni fa dalla Thailandia, è stata dura ma oggi va alla grande e adesso lo produciamo interamente in Italia e riforniamo i più grandi distributori. Il nostro bubble tea è gluten free, è a base di fruttosio e ha solo ottanta calorie a bicchiere. Solo di palline ne produciamo 10 tonnellate al giorno in oltre quaranta gusti. Il nostro prodotto è studiato per restare integro fuori dal frigo per 51 giorni, ma noi mettiamo trenta come scadenza per evitare problemi. Un prodotto naturale a base di sciroppo di frutta aromatizzata con le palline".

Soddisfatto per la visibilità offerta dalla Tirreno Ct anche Iacopo Mainardi della Magi di Livorno, azienda a carattere familiare che da oltre 50 anni opera nel settore della pizzeria e della ristorazione. In Toscana ha lanciato la moda dei panini colorati: "Veniamo tutti gli anni perché per noi è una bella vetrina – dice Iacopo – produciamo panini colorati, basi per pizze fresche da da gelo, ma anche pasticceria artigianale e dolci. I panini da hamburger colorati stanno andando alla grande, piacciano soprattutto per il colore. Quello nero è a base di carbone vegetale, blu di spirulina, il rosso di barbabietola, il verde di spinaci, quello viola di carota viola, e quello marrone è a base di farina di segale, e quello giallo di cucurma. Produciamo anche mini burgher colorati".

Spazio alla fantasia e tutti ai fornelli per conquistare il titolo di miglior chef nel corso della prima edizione del ‘Pentathlon della cucina’, che si svolgerà oggi alla Imm. L’evento si propone di valorizzare le capacità dei cuochi professionisti nelle attività di cucina di tutti i giorni. Un concorso unico nel suo genere dedicato a chi cucina ogni giorno. A giudicare il miglior piatto in tavola ci sarà una giuria composta da chef di fama internazionale. L’iniziativa è aperta alla categoria under 25 e over 25.

Alessandra Poggi