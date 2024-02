Cibo e arte si incontrano grazie a Giaccari e allo chef Devoto

L’arte incontra il gusto per dare vita a un singolare incontro sensoriale. L’appuntamento che si intitola ‘Tavola ad Arte’ si svolgerà alle 18.30 del 22 febbraio alla ‘Locanda de Banchieri’ di Fosdinovo, il cui Comune patrocinia la kermesse. Protagoniste le opere di Ettore Giaccari che daranno origine alla personale ‘Metaxu. Passaggi’. L’idea di mettere in correlazione cibo e arte nasce da un’idea dello chef Giacomo Devoto e della storica dell’arte contemporanea Giada Gasparotti, che con ‘Tavola ad arte’ cercano di unire due mondi solo all’apparenza lontani, ma le cui anime viaggiano nel vortice della medesima passione. Il desiderio è quello di creare una contaminazione, un dialogo che stimoli la curiosità dei rispettivi cultori donando loro la possibilità di vivere un’esperienza percettiva, che unisce opere di pittura al buon gusto del cibo, racchiuso in un esclusivo piatto ispirato ad un quadro dell’artista in mostra. La location, che per l’occasione sarà allestita come una vera e propria galleria come detto è la ‘Locanda de Banchieri’, che si trova proprio di fronte al golfo di Luni. È qui che Devoto, dopo essere stato avviato alla cucina da Angelo Paracucchi e a seguito di un’esperienza imprenditoriale in Valle D’Aosta, nel 2021 ha dato vita ad un ristorante di ricerca, inserito nella prestigiosa guida Michelin, dove approfondisce il patrimonio enogastronomico della Lunigiana. Valorizzazione della materia prima e attenzione all’accoglienza: questi i punti cardine alla base della sua filosofia. Giaccari inaugura un ciclo di cinque incontri dedicati ad artisti dell’informale e del paesaggio. "Pervasa da un accordo fra luce dell’infinito e tenebre dell’infinito, l’arte di Giaccari diviene uno spazio di mezzo che evoca l’incontro tra carnale e spirituale – spiega la curatrice, Giada Gasparotti – Opere come veri e propri luoghi teatrali, abitate da forme di passaggio da ‘volti senza volto’ e da nobili cavalli spinti dalla passione, pervasi da un’infinita forza distruttiva e creatrice". Alla fine di ogni incontro chef Devoto proporrà un piatto ispirato a una delle opere esposte.