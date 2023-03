Ciao Bessy, fiaba della memoria Il racconto di Fruzzetti a Bedizzano

Un pubblico attento e partecipe ha assistito alla presentazione del libro ’Ciao mi chiamo Bessy’, ispirata alla vita di Liliana Segre, scritto dalla collega Angela Maria Fruzzetti (Tara Editoria), svoltosi a Bedizzano nel salone dell’oratorio Don Guido su iniziativa della Pro loco di Bedizzano e le insegnanti della scuola primaria Mazzini del paese. Ha portato il saluto il presidente della Pro loco, Umberto Moisè, soddisfatto di spalancare le porte a una giornata di cultura. "Dobbiamo ritrovare la socialità, tornare a incontrarci ed essere comunità – ha commentato elogiando l’iniziativa –. La Pro loco apre anche a eventi culturali per dare un senso di comunità e combattere le differenze. Ben vengano queste iniziative che richiamano grandi e piccini". E ha aggiunto l’emozione suscitata dalla narrazione della formichina Bessy che, per l’intensità dei sentimenti, riporta al film di Benigni ’La vita è bella’. "Dietro al viaggio di Bessy e la comunità delle formichine dentro la zucca – ha commentato l’insegnante Maura Fescina – c’è il dramma e la tragedia dei vagoni verso i campi di concentramento". A leggere i passaggi della fiaba sono stati gli alunni delle classi IV e V della primaria di Bedizzano, gli stessi che hanno illustrato la fiaba producendo un centinaio di disegni che sono stati esposti nel salone. Disegni che raccontano le emozioni dei bambini interpretando il racconto della formichina Bessy nel viaggio verso l’olocausto. L’insegnante Fescina ha letto il messaggio che la senatrice Liliana Segre ha dedicato alla scrittrice e ai bambini, ringraziandoli per l’opera a lei dedicata.

Il libro sarà di nuovo presente oggi, alle 18, al centro ’Dal libro alla solidarietà’ in via dei Colli, accanto al seminario vescovile a Massa, evento organizzato dalla docente Maura Fescina con il centro stesso, Laav Massa, Associazione Surus, biblioteca diocesana dei santi Ambrogio e Carlo. Saranno esposti gli elaborati grafici dei bambini illustratori alla presenza dell’autrice e dell’editore Daniele Tarantino. Al termine dell’evento i volontari della libreria solidale offriranno un buffet. Eventuali donazioni al centro saranno devolute a sostegno di iniziative umanitarie locali e nazionali.