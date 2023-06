Ci sono 8 nuovi comunicandi dopo 30 anni

Una comunità di alta montagna sull’Appennino da sempre molto unita. Sassalbo si prepara a vivere una giornata di grande emozione e di condivisione nel nome del futuro.

E’ davvero un avvenimento importante, quello che domenica prossima si verificherà a Sassalbo, borgata di alta montagna ad 864 metri d’altezza sull’Appennino, nei pressi del Valico del Cerreto. Dopo oltre 30 anni infatti , nella Chiesa Parrocchiale dedicata a San Michele Arcangelo, patrono del paese, ben 8 bambini riceveranno la Prima Comunione dalle mani del parroco di Fivizzano, monsignor Bernardino Marovelli. " Un evento questo, in controtendenza- spiegano alcuni residenti- all’abbandono della montagna .Un numero così importante di bimbi, era dagli anni Ottanta che non si registrava. Per Sassalbo, questo rappresenta un momento molto importante di aggregazione ; è inoltre una occasione fondamentale per il ritrovamento dell’armonia da parte della nostra comunità ,perduta o meglio smarrita , anche a causa della pandemia che ci aveva isolati in maniera molto pesante negli ultimi anni. Un evento quindi aggregante,in nome della Fede quello che ci apprestiamo a vivere - aggiungono gli abitanti - reso ancor più solenne dalla vena artistica del noto musicista, il nostro compaesano Annibale Giannarelli (nella foto) che accompagnerà all’organo,con le sue armonie musicali, tutta la funzione religiosa".

Roberto Oligeri