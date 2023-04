"Ci occupiamo di centinaia di famiglie"

La povertà a Massa: il direttore della Caritas, Almo Puntoni, fa il punto della situazione. "Sul territorio – dice – abbiamo 16 punti di distribuzione, prestiamo servizio a 374 nuclei familiari e 1550 sono le persone in difficoltà. A San Pio X abbiamo uno spazio di ascolto, il Centro di aiuto alla vita, che è riuscito a sostenere 22 donne e far nascere altrettanti bambini che non sarebbero nati. Segue un centinaio di mamme. Poi abbiamo l’Armadio, un servizio che offre vestiario a oltre 820 nuclei familiari. Non dimentichiamo la Mensa dei poveri della Cervara, che serve quotidianamente pasti caldi per 40 persone. E ora ci sarà di nuovo anche la Casa di accoglienza di via Godola". Tutti servizi e iniziative che si basano sul volontariato. L’importanza e il valore del volontariato al servizio dei poveri e degli ultimi sono stati più volte sottolineati dal vescovo Mario Vaccari. Ma il vescovo si rivolge anche alla politica. "Una delle funzioni fondamentali del pubblico – afferma – oltre che lavorare per il bene comune, è mettere insieme le componenti attraverso il principio di solidarietà e sussidiarietà. La Chiesa sarà sempre schierata al servizio della società civile perché, al di là dei valori spirituali, quando poi scende nel concreto si mette al servizio della vita".