"Ci impediscono di partecipare ai consigli comunali"

Minoranza all’attacco a Mulazzo. In una nota i consiglieri di “Cambiamo Insieme“ Fogola Sandro, Galanti Letizia e Santi Giorgio scrivono che "alla giunta non interessa il contributo della minoranza. Il presidente del consiglio comunale continua a convocare le sedute consiliari in pieno orario di lavoro, impedendo ai consiglieri di partecipare. Abbiamo sempre cercato collaborazione e dialogo. Evidentemente non interessa il nostro contributo. Abbiamo proposto formalmente di spostare la convocazione in orario normale, che consenta la partecipazione di tutti. Il presidente del consiglio comunale e l’amministrazione nemmeno hanno avuto la delicatezza di risponderci. Non è questo lo spirito con cui impostare il lavoro".