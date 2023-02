Christian Daimo entra nel Cda Un avvocato nel direttivo

Tempo di rinnovi e di passaggio di testimone anche nel Parco de lle Apuane. Nel consiglio direttivo del Parco delle Alpi Apuane si va verso la nomina dell’avvocato Christian Daimo (nella foto) in sostituzione del dimissionario Stefano Caccia in rappresentanza delle associazioni di categoria all’interno dell’organo dell’ente. Il nome è infatti maggioritario fra quelli presentati al consiglio regionale da parte delle organizzazioni di categoria all’inizio di gennaio, ossia Confindustria Livorno e Massa Carrara, Confartigianato Massa Carrara Lunigiana, Cna Massa Carrara, federazione provinciale Coldiretti di Lucca, Confcommercio imprese per l’Italia Toscana, Confederazione italiana agricoltori Cia Toscana Nord, Confapi Pisa e del Tirreno, Confartigianato imprese Toscana. L’altro nome, quello di Alberto Tognetti. è stato invece designato solo da Confindustria Toscana Nord e Cna Lucca.