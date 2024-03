Chiusura fra premi e degustazioni

Ultimo giorno ricco di eventi oggi alla Tirreno Ct. La scuola Tessieri, atelier delle arti culinarie, ha un cartellone in cui si parlerà di gluten free, cioccolato, lieviti e pasta, con presentazione del nuovo catalogo dei prodotti di Casa Tessieri. La Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori sarà presente con la sezione Versilia e Livorno con prodotti tipici. La scuola italiana pizzaioli ospiterà alle 12 ‘Pizza e nutrizione. La soia al centro di nuovo modello e impasto’ con Federica Mignacca. Alle 14.30 ‘La pizza in teglia. Quando il classico diventa opportunità’ con l’istruttore Alessandro Gatti. Degustazioni di Academy restaurant business training alle 10 e alle 15; alle 11 appuntamento con ‘Impasti e lavorazioni’. Sempre a tema pizza, Eventifood organizza la preparazione pizza gourmet, seguita da aperitivo Granamaro, degustazione liquore fatto con dieci varietà di grani antichi siciliani, infine preparazione del panuozzo. L’Associazione maitre presenterà alle 10 i prodotti enologici Franciacorta. La giornata sarà inoltre dedicata agli alunni diversamente abili con ‘Insieme a Voi con un sorriso’ pranzo elaborato e servito dai ragazzi delle scuole alberghiere della Toscana. Spazio anche alla sezione drink, con la Federazione italiana Barman tra degustazioni e manifestazioni dalle 11 alle 17, con MasterBarman Special e formazione succhi, frullati e sciroppi. La Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria avrà il secondo giorno del campionato italiano. La rivista ’Ristorazione italiana’, propone show cooking sulla pizza street food. La Federazione italiana gelatieri sarà impegnata con torte, semifreddi e gelati. Alle 11 il seminario ‘Il gelato moderno mantenendo le tradizioni’. Infine la Compagnia amici del vino Apuolunensi, come dal primo giorno, terrà compagnia con le masterclass mattutine.