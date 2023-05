Chiusura del ponte Zambeccari Riaprirà al traffico solo a fine luglio

di Natalino Benacci

E’ scattato ieri lo stop al traffico sul Ponte Zambeccari fino al prossimo 21 luglio. Dopo l’insediamento del cantiere nella seconda metà del mese di aprile sono stati avviati i lavori per la demolizione dei marciapiedi. Il passaggio dei pedoni è invece assicurato. La scaletta delle opere prevede 5 giorni di lavoro per l’allestimento del cantiere, 13 per il montaggio del ponteggio, 1 per la posa di new jersey, 14 per la demolizione marciapiede lato valle, 58 giorni la chiusura ambo i lati solo della strada, 27 per il marciapiedi lato monte, 20 per rifacimento soletta, 10 per spostamento sottoservizi 13 per rifacimento marciapiedi. Dopo questa prima fase che termina il 21 luglio prende il via il ripristino corticale, di aree non portanti che non compromettono la stabilità e che riguardano solo zone superficiali con interventi all’estradosso dell’arco. Il tempo complessivo di esecuzione lavori è di 11 mesi; 74 i giorni lavorativi di chiusura del transito carrabile, 156 i giorni in cui viene garantito il transito pedonale. Il Comune ha consegnato ad aprile i lavori alla Gutturiello Costruzioni con sede a Teano, che si è aggiudicata l’appalto dell’importo base di 1 milione di euro più oneri di sicurezza per 180mila. I tecnici hanno reso noto il cronoprogramma dei lavori che prevedono i rifacimenti dei marciapiedi, della soletta della carreggiata, la sostituzione dei giunti di dilatazione e altre opere di stabilizzazione sull’attacco delle arcate e interventi in calcestruzzo. E’ intendimento della ditta consentire il traffico pedonale su almeno una delle due carreggiate laterali, salvo interruzioni impossibili da programmare. L’impresa provvederà ad avvisare con almeno 5 giorni di anticipoil Comune che annuncerà le chiusure alla cittadinanza.