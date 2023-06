Chiusura all’ex colonia Sos degli operatori

Non ci stanno gli operatori balneari di via Lungomare, la strada chiusa per il cantiere in corso per la rimozione dei rifiuti dal terrapieno davanti all’ex colonia Torino. "Non ci sono più parcheggi – contestano – e soprattutto nel fine settimana è un delirio. Molte persone sono costrette ad andarsene e questo per noi, all’inizio della stagione turistica, è un grave danno". Dopo il blocco dei lavori a settembre 2022 il cantiere ha ripreso, a singhiozzo, e probabilmente ci sarà una proroga di un anno. I lavori avrebbero dovuto essere consegnati a marzo 2023 e invece siamo nel pieno del caos, con gravi disagi per il turismo. "Chiediamo al sindaco Persiani – aggiungono balneari e operatori del luogo – che sappiamo avere a cuore questo problema, di intervenire celermente per consentire temporaneamente la riapertura della strada. Non si può mettere in ginocchio questa zona proprio all’inizio della stagione estiva. Sappiamo che il sindaco ha effettuato un sopralluogo e lo invitiamo ad adottare un provvedimento che permetta alle attività di lavorare".