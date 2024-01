Chiusa la Provinciale 41. Scatta l’intervento per la messa in sicurezza

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria al ponte al km 9,100 lungo la Strada Provinciale 41 di Pognana, nel comune di Fivizzano. L’intervento viene eseguito dalla ditta Firefox di Fivizzano che se lo è aggiudicato per un importo totale di 157 mila 426 euro. La somma rientra nel finanziamento assegnato dall’allora Ministero per le infrastrutture in due tranche tra marzo e maggio 2020: la Provincia aveva presentato al ministero le 31 schede del piano di intervento, suddividendo la somma attribuita, un totale di 5 milioni 616 mila euro fino al 2024, in interventi tra manutenzione straordinaria di dieci ponti (55% delle risorse) e ripristino, sistemazione e messa in sicurezza della viabilità. Per consentire i lavori il transito lungo la strada è stato interrotto fino al 22 marzo e comunque fino al termine dell’intervento.