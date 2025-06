Chiude lo sportello di Carrara

"La segreteria dell’ateneo pisano distaccata a Carrara ha chiuso i battenti in silenzio". La segnalazione arriva dalla consigliera d’opposizione Maria Mattei (nella foto), in riferimento agli uffici presenti da oltre dieci anni all’interno di palazzo Saffi, nel centro di Carrara. La segreteria aveva aperto nel 2012, a seguito di un’intesa tra l’Unità operativa diritto allo studio del Settore servizi scolastici di Carrara e l’Università di Pisa. Lo sportello era diventato un punto di riferimento per la gestione della carriera universitaria degli studenti di Carrara, per il pagamento delle tasse universitarie e il rilascio di moduli e certificazioni. Il personale aveva svolto dal 2012 attività di supporto nella compilazione delle domande e verifica della documentazione, dando informazioni per avviare o riavviare un percorso universitario. "L’importante servizio, rivolto ai giovani della città - spiega Mattei - è stato chiuso. Non una informativa dell’amministrazione comunale, nessuna discussione nella commissione cultura. Qual è la motivazione alla base della soppressione del servizio? Non mi risulta che vi siano state discussioni relative all’affluenza degli studenti, o ai costi che possano aver giustificato tale operazione. L’amministrazione di Massa ha investito sul servizio e ha mantenuto la segreteria dell’università nel suo ufficio relazioni col pubblico. L’unica cosa certa è la porta chiusa che alcuni studenti hanno trovato, nessun cartello all’ingresso dell’edificio che segnalasse la sospensione del servizio. Carrara è sede universitaria grazie a una vitalissima Accademia e alle molte associazioni cittadine. Perdere lo sportello di un’importante università penalizza ulteriormente la città e i giovani che vi abitano".