Chimera, Votre apre alla moda. La performance di Elisa Saggini

Venerdì dalle 17 alle 20 la project room di Votre in piazza Alberica ospiterà la mostra performance Chimera, esposizione personale dell’artista spezzina Elisa Saggini, giovane poliedrica laureata in fashion design alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (Naba) e studentessa di culture e pratiche della moda all’università di Bologna. Il suo progetto e brand Chimera nasce dalla volontà di assegnare un volto al cambiamento, al rinnovo interiore e all’essenza effimera della realtà attraverso il recupero e la creazione di capi di abbigliamento eccentrici, colorati e dal chiaro simbolismo magico ed esoterico. Nell’evento verranno esposti diversi pezzi unici appartenenti alla collezione ’La Smorfia’ come kimoni e jeans vintage totalmente rinnovati e dipinti a mano. Sullo sfondo anche alcune serigrafie originali su carta appartenenti alla serie ’Tempus fugit’ raffiguranti i segni zodiacali. Ad aprire la scena una live performance dai toni teatrali con chiari riferimenti al capolavoro cinematografico di Ingmar Bergman ’Il settimo sigillo’, accompagnata dalle musiche oniriche appositamente composte di Paolo Rolfi, in arte Miao. Set musicale che sarà presente non solo durante la performance iniziale bensì per tutto lo svolgimento dell’evento. Un pomeriggio, alla Votre project room, colmo di arte a 360 gradi. Maggiori info su chimeraofficial.it e [email protected].

Francesco Marinello