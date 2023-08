"Chiara Lazzarotti di Massa sogna Miss Italia e una carriera da reporter"

di Angela Maria Fruzzetti

Si chiama Chiara Lazzarotti, ha 26 anni ed è tra le 24 finaliste che si giocheranno lo scettro di Miss Toscana e, una volta conquistato, diritta alle finali nazionali di Miss Italia 2023. Chiara, massese doc, ha brillantemente superato la selezione al Don Carlos di Chiesina Uzzanese aggiudicandosi il diritto di accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia, in programma nella prima decade di settembre. Una ragazza con la testa sulle spalle, piena di tanti sogni come è giusto sia a quell’età.

"È la prima volta che partecipo a delle selezioni di miss – confessa - . In passato ho lavorato come modella shop on line di abbigliamento ma non avevo idea di partecipare a concorsi di bellezza. Nella vita lavoro, faccio la ristoratrice nell’azienda agricola di famiglia, nel cuore dei vigneti del Candia".

Cos’è che ti ha spinto a lanciarti in questa avventura?

"La mia più grande aspirazione è quella di diventare reporter di documentari improntati su viaggi, tipo “donna avventura“. Un sogno che coltivo da anni. Ho pensato così di propormi a questo concorso di bellezza, Miss Italia, perché potrebbe essere un trampolino di lancio. Molte reporter hanno fatto esperienze simili. Le mie compagne mi chiedono perché non l’ho fatto prima. E’ vero, ho 26 anni ed è un’età matura per partecipare a questo tipo di concorso. Ma appunto perchè ho 26 che ho deciso di mettermi alla prova, e non lasciare nulla di intentato".

Soddisfatta?

"Grandi soddisfazioni, sì. A Chiesina Uzzanese c’è stata la prima selezione e ho conquistato la quinta fascia, così come alla selezione a Punta Ala. Emozioni da vivere in passerella".

E’ di pochi giorni fa la selezione più importante, che porterà le miss alle semifinali regionali di Firenze il 30 agosto...

"Al don Carlos è stata una serata emozionante. Su circa una cinquantina di concorrenti provenienti da città della Toscana, 24 hanno superato la selezione ed io sono tra quelle, felicissima. Dopo la selezione di Firenze passeremo alle finali nazionali per miss Italia. Davvero una bella e grande avventura".

Cosa ti lascerà questa esperienza?

"Sicuramente un arricchimento interiore e anche culturale, qualsiasi sia l’esito. E’ molto bello conoscere tante persone, essere insieme a tante ragazze che coltivano un grande sogno aspirando ai vari titoli, fare parte di questo bellissimo viaggio che ha importanti valori improntati sul rispetto e la cultura della bellezza".