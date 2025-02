Chiacchiere in cucina tra curiosità e ricette. Ospiti Paganini e Petacco

Doppio appuntamento con gli autori, questo pomeriggio nella sede dell’associazione "L’Oasi della Felicità" in via Magra al civico 2 di Terarossa. "Chiacchiere di cucina: curiosità, documenti, ricette" di Emilia Petacco e "C’era…la Madia: Lunigiana, storie di cibo lungo il Taverone" di Rolando Paganini, sono i libri che verranno presentati alle 16 in "Sabato con il personaggio", l’ormai consueto appuntamento curato da Paola Fregosi.

Due libri che, palesemente, parlano di cucina, ma non solo. Emilia Petacco, ligure, laureata in Lettere Moderne e Storia, specializzata in Archivistica, è stata insegnante e funzionaria dirigente del comune di Arcola. Ha curato svariate mostre ed esposizioni documentarie per enti ed associazioni. Singolarmente o in collaborazione con altri autori ha al suo attivo circa trenta pubblicazioni.

Rolando Paganini, chef, studioso, riscopritore, promotore di specialità della tradizione lunigianese con i suoi prodotti enogastronomici autoctoni, semplici, genuini e gustosi, è personaggio conosciutissimo e stimato. I loro sono due libri che raccolgono ricette, racconti, aneddoti attraverso un itinerario temporale ora vicino, ora lontano, interessante e affascinante, avvincente e appassionante come lo è sempre la storia, in questo caso, come dicono gli organizzatori "quella del "nostro cibarci" che, a dispetto di ogni pretesa etichetta minimalista è, e comunque sarà, la nostra cultura".

Un appuntamento da non perdere quindi per gli appassionati del genere.