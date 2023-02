Chiacchiere e castagnole regine a tavola

La parola Carnevale deriva dall’espressione latina “carnem levare”, cioè “eliminare la carne”, con riferimento alla tradizione cristiana di non mangiare carne e di digiunare durante la Quaresima, periodo che segue questo giorno di festa. Durante il martedì grasso, per tradizione, vengono consumate diverse prelibatezze; ogni paese festeggia con ricette tradizionali differenti, tuttavia, non mancano mai il fritto e lo zucchero a velo. Già nel “De re coquinaria”, scritto nel I secolo d.C. da Marco Gavio Apicio, cuoco dell’antica Roma, è riportata la ricetta delle “frictilia”, delizie fritte nel grasso di maiale e poi intinte nel miele che, con alcune varianti, sono giunte fino a noi con il nome di “chiacchiere”, dolce simbolo del nostro Carnevale.

Diffuse in quasi tutta l’Italia sono poi le “castagnole”, di cui vi consigliamo la versione lunigianese, più povera ma di sicuro buonissima. Amalgamate 250 grammi di farina di castagne, 350 grammi di acqua, 2 cucchiai di zucchero e mezza bustina di lievito in polvere; prendete l’impasto a cucchiaiate e gettatelo in abbondante olio di semi bollente. Otterrete delle ottime frittelle gonfie e dorate. Aggiungete zucchero a velo a piacimento e... Buon appetito!