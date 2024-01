"Chi prenderà il testimone di Nando?". Riflessione sull’importanza della memoria

I Mazziniani ricordano Nando Sanguinetti ed esprimono il loro timore. "Con il passare del tempo, con la scomparsa degli ultimi testimoni della Resistenza e dei valori antifascisti, la memoria storica può indebolirsi e, progressivamente, venire inquinata se non addirittura ribaltata - scrive l’associazione Mazziniana della sezione Pacciardi -. Quando non ci si prende cura degli argini dei fiumi, il rischio di alluvioni è alto. Lo stesso vale per la memoria storica che, senza le opportune difese culturali, rischia di essere stravolta". L’Ami più volte celebrato insieme all’Anpi, la festa della Repubblica e condivide "lo sconforto degli antifascisti per la perdita di un uomo di animo gentile, corretto e leale con gli avversari - proseguono i Mazziniani -. Nando, insieme a Giorgio Mori, teneva sempre incontri nelle scuole e organizzava visite guidate nelle zone in cui i partigiani avevano combattuto ed era impegnato in una missione educativa affinché non venissero dimenticate le stragi nazifasciste sia del nostro territorio che in tutta Italia. Siamo certi che molti raccoglieranno il testimone di Mori e Sanguinetti e questo ci conforta. Da anni si cerca di promuovere il progetto di un luogo in cui esporre la storia di Carrara. Il nostro augurio è che con la scomparsa di Giorgio Mori e Nando Sanguinetti questo progetto torni di attualità e venga finalmente realizzato". Poi conclude l’associazione: "Auspichiamo che la tutela della memoria storica resistenziale e la difesa dei valori dell’antifascismo acquistino una valenza che vada oltre tediose e obsolete contrapposizioni partitiche. Oggi non è più in gioco la vittoria di uno schieramento politico su un altro ma è in gioco un conflitto di civiltà in cui è necessario stabilire con chiarezza che cosa voglia effettivamente dire società civile".