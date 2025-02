Chi garantisce la sicurezza nelle scuole ogni giorno?

A garanzia dello stare bene a scuola e in sicurezza le collaboratrici scolastiche sono sempre in prima fila. La nostra redazione ha rivolto alcune domande al personale della Staffetti, tutto al femminile, che ci ha raccontato alcune esperienze lavorative.

Argia, Doretta, Anna Maria, Susanna, Nilde, Rossella e Stella sono i loro nomi. Hanno avuto esperienze diverse, anche rispetto agli ordini di scuola: c’è chi ha lavorato molti anni con i piccoli dell’infanzia, chi alla primaria ma alla fine le storie sono molto simili tra loro. Ognuna ogni anno si deve aggiornare per garantire la sicurezza di ogni allievo e della scuola e lo fa volentieri perché riconosce il valore e l’importanza della formazione. Il rapporto che hanno tra colleghe è molto positivo e in caso di emergenza riescono a collaborare in armonia, come fa una vera e propria squadra.

La storia che ci ha colpito di più è quella di Doretta. Nel 2011, quando era in servizio alla scuola materna, scoppiò un incendio. Senza rendersene conto, con freddezza e determinazione riuscì a far evacuare tutti i bambini, assicurandosi che nessuno rimanesse all’interno. Solo alla fine, una volta messi in salvo i bambini, l’adrenalina nel suo corpo salì e si rese conto dell’azione straordinaria che aveva compiuto.

Una scuola può migliorare solo se tutti, dagli insegnanti ai collaboratori scolastici e anche gli alunni, lavorano e stanno bene insieme, l’obiettivo comune deve essere sempre il benessere di tutti.