Chericoni a capo dell’Istituto studi e ricerche Giorgio Bianchini affiancherà il presidente

Sergio Chericoni è il nuovo presidente dell’Istituto di studi e ricerche della Camera di commercio Toscana Nord Ovest. Lo ha deciso pochi giorni fa la giunta camerale presieduta da Valter Tamburini che all’unanimità ha individuato in Chericoni la figura giusta per l’incarico. La giunta ha inoltre nominato gli altri due membri del consiglio di amministrazione che affiancheranno il presidente Chericoni durante il suo mandato: Giorgio Bianchini di Confindustria, e Bruno Ciuffi, presidente di Confcommercio Massa Carrara. I tre nuovi membri del consiglio di amministrazione hanno ottenuto il gradimento pressoché unanime delle associazioni territoriali della provincia apuana ed andranno ad affiancare i rappresentanti degli enti locali che partecipano all’Isr.

La prima riunione si è svolta lunedì 6 febbraio e ha provveduto alla nomina del direttore, la dottoressa Cristina Martelli, come segretario generale della Camera di commercio Toscana Nord Ovest, su indicazione della stessa giunta dell’ente camerale.

"Una nomina che dà più peso al nuovo corso e alle sfide che l’istituto affronterà sulle tre province di Massa Carrara, Lucca e Pisa – sottolinea il presidente Chericoni -, in piena sinergia con gli obiettivi dell’ente camerale. Non posso che essere onorato dell’incarico che assumo con entusiasmo per l’eccellenza che l’Isr ha sempre dimostrato. Farò del mio meglio per dare il mio contributo, mettendomi subito al lavoro nell’interesse dell’Istituto stesso. Al mio fianco avrò due consiglieri con i quali sono certo lavoreremo bene".

L’Istituto si avvia verso una nuova fase e avrà il compito di analizzare gli andamenti economici di tre realtà economiche distribuite su tre province, individuando le possibili sinergie esistenti o da mettere in campo. "Deve diventare un istituto al servizio dei tre territori – precisa Chericoni – e nelle prossime settimane saremo chiamati a elaborare una strategia di sviluppo da coordinare con i vertici dell’ente camerale e con i soci. Un programma che, se necessario, sarà integrato in corso d’opera. L’istituto avrà bisogno di sviluppare ulteriori collaborazioni con altri enti di carattere scientifico ed istituzionale dei territori in cui opera, pensiamo ad esempio all’Università di Pisa, alla scuola Imt Alti Studi di Lucca. Inoltre – prosegue Chericoni – dovremo arricchire le competenze e sviluppare nuovi format di approfondimento con un occhio di riguardo alla diffusione dei dati e del lavoro svolto, oltre all’aspetto di lettura dello stato economico sociale".