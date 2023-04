Check up di metà mandato Giani annuncia 10 milioni per le bonifiche apuane

di Cristina Lorenzi

Una grande occasione: per la Regione il check up sui risultati fin qui ottenuti, i per il territorio per sottolineare criticità e priorità L’incontro di metà mandato con il presidente della Regione Eugenio Giani è stato il modo per sentire la Toscana più vicina e per ribadire alcune mosse fondamentali per la nostra provincia. Fra ringraziamenti, illustrazioni di metà mandato riassunte in un libretto di più di 180 pagine, Eugenio Giani ha ricordato i 10 milioni che la Toscana aggiunge a quanto stanziato per le bonifiche. Accolto dalla padrona di casa Serena Arrighi, dal presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, accompagnato dall’assessore Alessandra Nardini, Giani dopo aver illustrato successi e progetti si è sottoposto alle domande di un parterre fatto da imprese, associazioni di categoria, vertici dell’Asl con la direttrice Letizia Casani e politici.

Sia Giani che Nardini hanno sottolineato fra la mole di lavoro svolto i progetti per i giovani, i nidi gratis, la formazione, il modo in cui è stata affrontata l’emergenza pandemica. "Appena mi insediai trovai un bollettino di 80 morti al giorno. Ci siamo mossi fra un’emergenza e l’altra, dal Covid alla guerra, con gravi danno all’economia. Tuttavia siamo riusciti a vaccinare 10mila persone, attestandoci fra le regioni più virtuose in materia di sanità". Poi uno sguardo al Pnrr: "Non è vero che i progetti sono indietro. La Toscana si è aggiudicata 6 miliardi e 600 milioni di progetti che il 31 di marzo erano tutti definitivi. 6123 disegni in Toscana di cui 500 in questa provincia. A questi fondi vanno aggiunti i 76 milioni del bando delle regioni marittime e 3 miliardi e 300 di fondi europei. In tutto 10 miliardi da investire". Ribadendo la speranza di Lorenzetti di rivalutare e riportare le province all’antico potere, Giani ha auspicato il ritorno all’elezione diretta del presidente. Poi l’intento di rilanciare il nostro territorio: "Siete la porta del nord, unite la Toscana al turismo della Liguria, alle aziende della pianura padana, al nord Europa. Da qui il ricordo di successi come il ponte di Albiano, e progetti come le 77 case della salute, i 30 ospedali di comunità e i 23 distretti "destinati ad azzerare liste d’attesa e rendere con 450 milioni la sanità toscana ancora più eccellente. Inoltre la Pontremolese che ci unirà ancora di più al nord, e la viabilità in Lunigiana che sta procedendo con appalti e gare per rendere quella terra volano del turismo". Dal turismo all’energia, Giani ha ricordato i 50 milioni per le comunità energetiche di cui il nostro Comune fa parte. "Con i 10 milioni per bonifiche a Carrara significa dare risposta alla grande attrattiva per le imprese che la zona industriale apuana riveste. Una risposta per la nautica, alla ricerca di spazi e per la Baker Hughes che qui continua a investire".