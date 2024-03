"Che fine ha fatto il progetto ’Seatrac?’"

Il nuovo progetto del Comune di Massa con Handy Superabile che riguarda anche le spiagge del nostro litorale, e in vista della prossima stagione in particolare quelle libere attrezzate, spinge il Polo Progressista e di Sinistra a chiedere un po’ di chiarezza all’amministrazione, rilanciando un’interrogazione rimasta senza risposta di novembre dell’anno scorso. Nel mirino soprattutto il ‘seatrac’, un dispositivo che permette l’accesso alle spiagge e al mare alle persone con disabilità. Doveva essere installato nel 2022, ricorda il Polo Progressista, ma non ce ne sarebbe più traccia. La consigliera Daniela Bennati: "Il 3 giugno del 2022 con provvedimento del dirigente veniva concessa autorizzazione al settore lavori pubblici per la realizzazione delle opere funzionali all’installazione del Seatrac nella spiaggia libera comunale attrezzata del Brugiano. Rilevato che ancora nelle linee programmatiche si parla della realizzazione del progetto mare senza barriere, chiediamo dove sia stato installato il Seatrac". "L’amministrazione – rilancia Massa Città in Comune – non risponde a un’interrogazione del nostro gruppo consiliare sulla localizzazione fisica del Seatrac. Può essere che la ritengano ‘superata’ dalla mappatura di Luccasenzabarriere oppure dal progetto sulle spiagge sbandierato dall’assessore Mangiaracina. Il binario Seatrac non si trova da nessuna parte".