Cgil, "No a strumentalizzazioni della protesta per il Monoblocco"

Grande assente alla fiaccolata per la difesa del Monoblocco è stata la Cgil che ha spiegato in anticipo la sua mancata partecipazione definendo la protesta una strumentalizzazione. "Come Cgil non abbiamo aderito, non vogliamo prestarci a strumentalizzazioni né tantomeno è nostro costume aderire a manifestazioni delle quali non si comprendono gli obiettivi – spiega il segretario generale Nicola Del Vecchio –. La manifestazione pare prefigurare una difesa incondizionata del monoblocco, visto come simbolo cittadino, quando tutti sanno che su quella struttura esistono problemi di natura statica che necessitano di interventi urgenti, tra l’altro già ampiamente definiti dalle conferenze zonali degli ultimi anni". "La situazione a cui stiamo assistendo è surreale – prosegue Del Vecchio –. Nelle scorse settimane abbiamo preteso e ottenuto la convocazione di tavoli istituzionali con Asl, Regione Toscana e amministrazione comunale. Allo stesso tempo abbiamo chiesto quali saranno i tempi di avvio dei lavori di costruzione della palazzina che dovrà ospitare parte dei servizi, che in questo momento saranno ubicati all’interno di ambulatori mobili. Rispetto a tutte queste nostre richieste Asl ci ha fornito un piano di dettaglio che garantisce il mantenimento di tutti i servizi nel territorio di Carrara". Per il segretario generale della Cgil dunque "diventa quindi oggettivamente difficile fare argomentazioni alla carte come si sono udite in questi giorni". "Come mai tutte le forze politiche che ora si dichiarano in prima linea - conclude Del Vecchio – compresi ex amministratori locali, non si sono battuti in passato per la difesa della sanità pubblica? Viene da pensare che il Monoblocco venga strumentalizzato dalla destra in una sorta di avvio della propria campagna elettorale per le regionali in Toscana".