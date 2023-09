Cgil in piazza per lavoro e salute "Case di comunità in bilico A rischio i fondi per i progetti"

Contrasto alla povertà, aumento dei salari e delle pensioni, contrasto alla precarietà e al lavoro povero. Temi che riguardano da vicino anche la nostra provincia e su cui la manifestazione in programma il 7 ottobre, promossa dalla Cgil a Roma, punta ad accendere i riflettori. "Assieme a oltre 100 associazioni abbiamo promosso la manifestazione nazionale “La Via Maestra. Insieme per la Costituzione” – spiega Nicola Del Vecchio, segretario provinciale – Hanno aderito finora oltre 200 realtà locali e nazionali. Come Camera del lavoro abbiamo già predisposto un treno speciale e svariati pullman, perché siamo convinti che oggi più che mai non si possa restare indifferenti rispetto alle politiche portate avanti da questo governo. Anzi, chiediamo a tutte le amministrazioni locali del territorio di aderire e partecipare con il gonfalone e la fascia tricolore".

Una mobilitazione per ribadire il “no“ ai progetti di autonomia differenziata, "che dividono e impoveriscono il paese e ribadire l’obiettivo della difesa e dell’attuazione della Costituzione, dei suoi valori e dei suoi principi: il lavoro, la pace, l’ambiente, l’eguaglianza, il diritto alla salute e all’istruzione – aggiunge – Da inizio mese stiamo svolgendo assemblee in tutti i luoghi di lavoro e organizzeremo banchetti, incontri, dibattiti per allargare quanto più possibile la partecipazione e spiegare ai cittadini e ai lavoratori e alle lavoratrici le motivazioni della nostra mobilitazione". Al centro c’è la battaglia di civiltà per il salario minimo, gli investimenti sulla sanità e l’istruzione pubblica. "Come Cgil siamo convinti che i valori fondamentali della Costituzione debbano essere applicati e non messi in discussione. Il primo di questi è il diritto alla salute, sanità pubblica e universale, ma il governo invece di aumentare i fondi per la sanità li diminuisce. A fine luglio il governo ha elaborato una serie di interventi che modificano i finanziamenti e le tempistiche di alcune linee di investimento del Pnrr, tra questi figura la Missione 6 C1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale“, è previsto lo stralcio dai finanziamenti del Pnrr di 414 Case di Comunità (su 1350 previste) - 76 COT (su 600) e 96 Ospedali di comunità (su 400). Le strutture “stralciate“ dal finanziamento Pnrr dovrebbero essere finanziate attraverso le risorse nazionali dell’ex art. 20 legge 67, che le Regioni hanno già impegnato per progetti di ristrutturazione dell’edilizia sanitaria e che, quindi, non sarebbero suffcienti per garantire il finanziamento dei progetti presentati nel Pnrr. Progetti, alcuni, che sono già avviati nell’iter amministrativo e che, cambiando la fonte di finanziamento (ammesso e non concesso che ci siano le risorse), rischiano di bloccarsi e dover ripartire da capo. Aspetteremo la nota di aggiornamento del Def: se le nostre proposte non saranno accolte nella legge di Bilancio, saremo ancora in piazza".

Irene Carlotta Cicora