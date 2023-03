Cgil, in duecento alla manifestazione di Firenze

"Saremo in tanti a Firenze in piazza per esprimere solidarietà alla dirigente scolastica Annalisa Savino e denunciare il clima di violenza che si respira nel Paese. Anche qua, da Massa Carrara, solo noi come Cgil abbiamo mobilitato più di 200 persone". Lo afferma Nicola Del Vecchio, segretario provinciale della Cgil sulla manifestazione anti fascista di oggi a Firenze. "Dietro quell’aggressione squadrista – continua Del Vecchio – c’è un clima di indifferenza che va contrastato. Le parole di Valditara, di Piandetosi, il volantino omofobo apparso a Lajatico denotano l’emergere di una cultura pericolosa che va contrastata con la partecipazione e la capacità di rimettere assieme tutte le forze democratiche di questo Paese. In piazza a Firenze ci sono Landini, Schlein, Conte e tante forze politiche e rappresentanze istituzionali. La Cgil nella sua autonomia ha bisogno che ci sia qualcuno che si faccia carico di certe istanze, in questi anni c’è stato uno scollamento tra la politica e la rappresentanza del lavoro".