E’ morta Cesarina Tosi, la ragazza che si ribellò ai nazisti

Carrara, 19 gennaio 2024 – Addio a Cesarina Tosi: era ultima sopravvissuta delle donne di

Carrara che il 7 luglio del 1944, ribellandosi all'ordine di evacuazione dei nazisti e dei fascisti, salvarono la città, dando di fatto avvio alla Resistenza apuana lungo la Linea gotica.

Cesarina (all'anagrafe Cesira) è morta all'età di 98 anni. Era la moglie del partigiano Giorgio Mori, scomparso nel 2023, e durante la Resistenza fu staffetta partigiana. Cesarina Tosi era una ragazza quando nell'estate di 80 anni fa insieme ad altre giovani donne fermò i tedeschi che volevano portarsi via la gente di Carrara. L'ordine partito dal comando era di evacuazione, la città doveva essere svuotata. Aveva 19 anni, si arrampicò su una grondaia per seguire i movimenti dei tedeschi, poi le donne si mossero insieme, rovesciando le ceste del mercato, con le compagne sfilò al grido "Non abbandonare la città".

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha espresso esprime il cordoglio personale e a nome dell'Assemblea legislativa. Mazzeo le aveva conferito una targa del Consiglio regionale nel 2021 in "rappresentanza delle donne di Carrara, che il 7 luglio 1944 si ribellarono all'oppressione nazifascista", e l'aveva ricordata pochi mesi fa, in occasione della morte del marito Giorgio Mori, che lo colse superata la soglia dei 100 anni il 22 maggio dell'anno scorso. "A Cesarina Tosi rivolgiamo l'ultimo saluto con commozione e devozione. Le diciamo ancora una volta grazie per quello che insieme alle sue compagne di allora e agli uomini come suo marito Giorgio Mori seppe fare, giovane ragazza, a difesa della propria terra e della democrazia", ha dichiarato oggi il presidente Mazzeo. ''Lei e le donne di Carrara hanno scritto la storia - ha affermato Mazzeo - Un atto di sfida civile dal profondo significato democratico, precursore delle ragioni che hanno portato alla costruzione della nostra Repubblica democratica".