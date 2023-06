Cesare Carlotti festeggia 50 anni alla guida dell'Unione Sportiva Monti

Cesare Carlotti ha festeggiato le nozze d’oro da presidente dell’Unione Sportiva Monti. Tra gli invitati, dirigenti, giocatori, allenatori che hanno fatto la storia del club, l’attuale dirigenza, iscritti e membri delle istituzioni. Carlotti è stato socio fondatore nel 1967, con Cesare Busticchi, Bruno Riani, Diego Mornelli e Mauro Buttini, dell’Unione Sportiva Monti. I festeggiamenti si sono svolti al “Don Bosco“. La società albiceleste ha fatto le cose in grande per festeggiare il traguardo raggiunto da Carlotti che con Cortesini (Bagnone) e Rolando Rocchi (Podenzana) ha fatto la storia della Lunigiana pallonara. Una serata con amarcord e qualche lacrima. Prima c’è stata la partita tra glorie passate e giovani promesse. Poi la cena con giocatori, allenatori e atleti del passato. Il sindaco Renzo Martelloni ha premiato con una targa il nocchiero ricordando il tempo dedicato al Monti: "Passano i presidenti, passano gli atleti, ma rimangono le persone come Carlotti. Sono onorato - ha detto il sindaco - di conoscere la storia del nostro presidente, che ha dato 57 anni alla squadra del proprio comune". "Chi fa calcio per 50anni nei dilettanti – ha aggiunto per la Figc Andrea Antonioli – lo fa perché ha forti motivazioni". Gianni Carlotti, fratello di Cesare, ha ricordato il passato: "Un ricordo a chi ci ha consentito di essere qui, un “Viva“ a chi ha aiutato Cesare a costruire la società". Tra i premiati i portieri Leandro Amorfini, Maurizio Maffei, Carlandrea Tazzara, i difensori Francesco Magnavacca, Lorenzo Reburati, Marcello Ambrosiani, Angelo Ridolfi, il dandy Liviano Bongi, i bomber Ernesto De Angeli, Piero Guidelli e Giannando Francesconi, i mister di annate sotto la guida di Francesco Zana, Luigi Della Zoppa, Rossano Brizzi e Marino Pellegrini i capitani Roberto Bellacci e Antonio Galia e i giocatori.

Enrico Baldini